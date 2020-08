Dm: Xenia im 800m-Finale

Löningen /Braunschweig Sie hat ihre persönliche Bestzeit deutlich verbessert auf 2:07,28 Minuten: Xenia Krebs vom VfL Löningen lief am Samstagmittag heute bei den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen im 800-m-Vorlauf eine neue persönliche Bestzeit von 2:07,28 Minuten. und qualifizierte sich damit für das Finale am Sonntag.

Im dritten von insgesamt drei Vorläufen hatte die Jugendliche (U-20) wohl kaum jemand auf der Rechnung, doch insgeheim spekulierte man intern zumindest auf eine Steigerung ihrer Bestzeit, die bisher bei 2:09,83 Minuten lag. Nach dem Startschuss folgte sie nicht dem hohen Anfangstempo der Führenden und hielt sich am Ende des Feldes zurück. Nach einer Stadionrunde hatte sie wieder Kontakt, und sie passierte die erste Runde mit etwa knapp unter 64 Sekunden. In der Schlussrunde zeigte Xenia dann ihr Stehvermögen und sicherte sich auf der Zielgeraden Platz drei des Vorlaufes knapp vor der Vierten Ann-Kathrin Kopf (VfL Eintracht Hannover), die nur 8/100 hinter ihr lag. So war der Finaleinzug über die Regelung der zwei Zeitschnellsten perfekt.

Das Finale wird an diesem Sonntag um 17.35 Uhr live im ZDF übertragen.