Löningen Klaus Grünloh aus dem Löninger Ortsteil Vehrensande ist der 55 555. Blutspender in Löningen. Zugleich war es für ihn die 50. Blutspende. Er konnte bei einem Sonderblutspendetermin von Markus Schulz, Blutspendebeauftragter der Bereitschaft Löningen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Cloppenburg, begrüßt werden. Dieser überreichte einen Einkaufsgutschein an den Jubiläumsspender. Auch die 55 554. Spenderin, Claudia Grünloh, und der 55 556. Spender, Mike Cloppenburg, erhielten ein Präsent.

Bei dem Sonderblutspendetermin waren besonders Personen angesprochen, die in den letzten Wochen und Monaten aus den unterschiedlichsten Gründen die angebotenen Termine nicht nutzen konnten, so Schulz. „Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden“, sagte er.

Insgesamt waren 167 Blutspender der Einladung des DRK zur Blutentnahme in den Räumen der Gutenbergschule gefolgt. Im Aufnahmebereich überreichten die Organisatoren an die teilnehmenden Spender als „Dankeschön“ ein kleines Präsent.

Für die 50. Blutspende bedankten sich die Rotkreuzler auch bei Willi Schrand, Theo Holtkamp und Norbert Middendorf mit einem Einkaufsgutschein. Auch Astrid Westerkamp erhielt für die 25. Spende ein Präsent.

Sieben Erstspender nutzten den Sondertermin und erhielten hierfür vom Blutspendedienst den Unfallhilfe- und Blutspendeausweis.

Nach der Blutentnahme konnten sich alle Spender mit einem umfangreichen Imbiss in der Küche stärken. Für die Betreuung der Blutspender waren erneut zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Löninger DRK Bereitschaft im Einsatz. Damit auch Eltern an der Blutspende teilnehmen konnten, bot das Löninger Jugendrotkreuz (JRK) Kinderschminken an.

Der nächste Blutspendetermin des DRK ist am Donnerstag, 17. Januar, in der Hauptschule, Alter Postweg 7 in Löningen.