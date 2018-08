Einbruch in Baucontainer

Löningen In der Zeit von Freitag, 24. August, 16 Uhr, bis Montag, 27. August, 7 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers am Windmühlenweg in Löningen auf. Hieraus entwendet wurden nach Angaben der Polizei zwei große Flex der Marke Hitachi, zwei Akkuschrauber und einen Schlagschrauber der Marke Makita sowie eine Stihl Motorsäge.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Telefon 05432/9500 entgegen.