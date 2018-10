Löningen Familie, Arbeit und Hobbys in seinem Alltag unterzubringen bedeutet trotz vieler schöner Erlebnisse oft auch Stress. In hektischen Phasen zur Ruhe zu kommen und sich gezielt zu entspannen, ist für den Körper besonders wichtig.

Tipps rund um Stressmanagement und Entspannung gibt es in diesem Oktober in der Alten-Königs-Apotheke in Löningen. Anlässlich ihres 250-jährigen Bestehens lädt die Apotheke nämlich zur Themenwoche „Gesund leben“ ein.

Im Seminar am Mittwoch, 17. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr zeigt die Heilpraktikerin für Psychotherapie und Entspannungspädagogin Heike Fischer, wie autogenes Training ins tägliche Leben integriert werden kann, um sich zu entspannen. Am Donnerstag, 18. Oktober, bietet die Diplom-Wirtschaftspsychologin Kirsten Oltmer von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr einen Workshop zum Thema „Stressmanagement“ an, der den gesunden Umgang mit Stress im Alltag in den Fokus rückt.

Anmeldungen nimmt die Alte-Königs-Apotheke, Langenstraße 13, persönlich oder unter der Telefonnummer 05432/2210 entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Seit 250 Jahren berät die Alte-Königs-Apotheke ihre Kunden in pharmazeutischen Fragen. Die Löninger Traditionsapotheke ist in Besitz der Familie Bleß und wird seit 2018 von Justus Bleß jun. geleitet.