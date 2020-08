Veranstaltungen: Restplätze bei Ferienprogramm sichern

Löningen Die erste Hälfte der Ferien und damit der erste Teil des Löninger Ferienprogramms sind vorüber. Die bisherigen Aktionen waren sehr gut nachgefragt und die jungen Teilnehmer hatten offenbar richtig Lust und Laune, sich aktiv zu beteiligen. Überall haben die Veranstaltungen trotz Corona-Einschränkungen reibungslos geklappt, vermeldete das Orga-Team des Stadtjugendrings erfreut.

Für die zweite Ferienhälfte stehen weitere Aktionen auf dem Kalender. Die meisten Veranstaltungen sind zwar sehr stark nachgefragt. Wer aber Interesse hat, einmal etwas Neues auszuprobieren, hat noch die Möglichkeit, Restplätze zu ergattern. So sind zum Beispiel noch wenige Plätze beim Disc-Golfen, bei der Schwimmaktion oder beim Baggern mit dem Minibagger frei. Weitere Infos zu den noch buchbaren Aktionen gibt es im Internet. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info Löningen, Langenstraße 38, entgegen.

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hat sich der Stadtjugendring Löningen mit großartiger Unterstützung anderer Vereine tolle Aktivitäten ausgedacht. Die Aktionen können alleine, in kleinen Gruppen oder im Rahmen eines Familienausflugs zeitlich völlig unabhängig gestartet werden. Und dabei gibt es auch noch super Preise zu gewinnen.

So besteht die Möglichkeit, an zwei Rallyes teilzunehmen: Einerseits können die Kids Löningen als Geschichtsdetektive kennenlernen, andererseits gilt es mit offenen Augen die Brachtlage in Huckelrieden – eine spannende Waldfläche – zu erkunden.

Auch Kreativität ist zweimal gefragt: Beim Tanzwettbewerb geht es um Bewegung und Rhythmus. Beim Fotowettbewerb muss ein gutes Auge für den schönsten Ort der Stadtgemeinde bewiesen werden.

Zu gewinnen gibt es für die Teilnehmenden außerdem tolle Preise, wie Eintrittskarten für den Kletterwald oder den Freizeitpark in Thüle oder Einladungen zum Burger- und Pizzaessen. Alle Informationen zu den Rallyes und den Herausforderungen sind auf der Internetseite abrufbar. Mitmachen kann man noch bis 21. August.

Mehr Infos unter www.loeningen.feripro.de