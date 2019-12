Lohne Ob häkeln, Kaffee trinken, plaudern oder gemeinsam kochen – das Programm der neuen Begegnungsstätte „Treff B“ des Andreaswerks, Deichstraße in Lohne, ist vielfältig. Geht es nach Ulrich kleine Stüve, Abteilungsleiter Offene Dienste und ambulante Wohnassistenz für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung, ist aber noch mehr möglich. „Wir wollen das Projekt möglichst rasch aus den Kinderschuhen herausholen und weiterentwickeln“, sagt er und sucht derzeit nach weiteren Ideen.

Auch wenn die Begegnungsstätte grundsätzlich allen offensteht, sollen sich insbesondere Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung untereinander austauschen, Kontakte knüpfen und Gruppenangebote wahrnehmen können. Gleichzeitig besteht für sie die Möglichkeit, sich mit Fragen und Problemen an die ebenfalls in den Räumen untergebrachten Mitarbeiter der Ambulanten Wohnassistenz für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung zu wenden. Den Standort in der Deichstraße sieht kleine Stüve hierfür als ideal an: „Durch die Nähe zum Bahnhof und zur Innenstadt sind wir für die Teilnehmer und Klienten gut erreichbar, sitzen aber nicht wie auf dem Präsentierteller.“

Um das Programm des „Treff B“ weiter ausbauen zu können, sucht Ulrich kleine Stüve nach Helfern, die sich ehrenamtlich engagieren und mit einem regelmäßigen Angebot einbringen wollen. Denkbar ist für ihn außerdem, dass Gruppen und Vereine die Räumlichkeiten des Treffs für eigene Veranstaltungen nutzen. Ein erster Termin dieser Art steht bereits fest: Für Montag, 16. Dezember, laden die katholische und evangelische Kirchengemeinde ab 18 Uhr zu ihrem „Lebendigen Adventskalender“ in die Deichstraße 14 bis 16 ein.

Erreichbar sind die Mitarbeiter des „Treff B“ unter Telefon 0 44 42/7022623, Ulrich kleine Stüve unter Telefon 04441 960-242. Die Bürozeiten sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr.