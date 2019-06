Lohne Aller Anfang ist schwer: Der Dokumentarfilmer Florian Heinzen-Ziob hat in einer Kölner Gesamtschule eine Gruppe junger Migranten beim Erlernen der deutschen Sprache begleitet. „Klasse Deutsch“ zeigt auf berührende Weise, wie es ist, in eine neue Sprache und in eine neue Gesellschaft hineinzuwachsen. Zu sehen ist die Dokumentation am Montag, 1. Juli, als „besonderer Film“ im Capitol Kino in Lohne.

Was ist der Unterschied zwischen „finden“ und „erfinden“? Wie funktioniert ein Wörterbuch? Ute Vecchio ist keine normale Lehrerin. Maximal zwei Jahre hat die resolute Kölnerin Zeit, Kinder, die aus dem Ausland neu nach Deutschland kommen, mit Härte und Hingabe auf das deutsche Schulsystem vorzubereiten. Dabei sind die Herausforderungen so vielschichtig wie die Länder...

An jedem Montag zeigt das Capitol Kino Lohne an der Lindenstraße einen Film der Arthaus-Reihe als „besonderen Film“, welcher von der Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Glas Prosecco zur Begrüßung.