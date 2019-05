Lohne Monsieur Claude, seine Töchter und die schlagfertigen Schwiegersöhne kehren zurück für einen neuen großen Wurf im Roulette der Traditionen. Zu sehen ist die französische Komödie „Monsieur Claude 2“ am Montag, 27. Mai, in der Reihe „Der besondere Film“ im Capitol in Lohne. Los geht es um 20 Uhr.

Was mussten Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie nicht alles über sich ergehen lassen. Beschneidungsrituale, Hühnchen halal, koscheres Dim Sum und nicht zuletzt die Koffis von der Elfenbeinküste. Doch seit den vier maximal multikulturellen Hochzeiten ihrer Töchter sind die beiden im Integrieren unübertroffen. Nun rafft sich Monsieur Claude sogar auf, allen Heimatländern seiner Schwiegerschar einen Besuch abzustatten...

An jedem Montag zeigt das Capitol Kino Lohne an der Lindenstraße einen Film der Arthaus-Reihe als „besonderen Film“, welcher von der Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Glas Prosecco zur Begrüßung.