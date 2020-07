Aufklärung: Webinar zu Aktionen der Reichsbürger

Lohne „Die gefährlichen Aktivitäten der Reichsbürger“ sind Thema eines kostenlosen Webinars des Ludgerus-Werks und des Vereins ContRa. Der Politikwissenschaftler Sebastian Trept hat sich umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt. Er berichtet in dem Webinar über die demokratiefeindlichen und gefährlichen Aktivitäten der Reichsbürger und stellt Strategien für den Umgang mit ihnen vor. Das Ludgerus-Werk Lohne, die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) und der Verein ContRa laden für Montag, 6. Juli, und Dienstag, 7. Juli, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr zu dem Webinar ein.

Sie horten Waffen, greifen Polizisten an und leugnen die Existenz der Bundesrepublik. Auch im Landkreis Vechta haben so genannte Reichsbürger schon für Ärger in Rathäusern und mit der Polizei gesorgt. Schon seit geraumer Zeit sind die kruden Ideen der Reichsbürger im Umlauf. In den vergangenen Jahren finden sie mit ihren Verschwörungstheorien zunehmend Anhänger. Besonders seit Beginn der Corona-Krise sind sie aktiv.

Reichsbürger glauben, dass Deutschland eine GmbH sei und das „Deutsche Reich“ weiterhin besteht. Ihre Aktivitäten reichen von Dokumentenfälschung bis zum Mord. Darüber hinaus versuchen sie, durch juristische Tricks Verwaltungsmitarbeiter zu drangsalieren und einzuschüchtern.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bei der KEB ist erforderlich bei Dominik Hammer (hammer@keb-nds.de).