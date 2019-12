Lohne Den ersten Platz beim bundesweiten Talentwettbewerb der E/D/E-Gruppe belegt Kevin Seeger von der Lohner Unternehmensgruppe Krapp. Zudem schaffte es sein Kollege Finn Feldmann auf den dritten Platz. Damit hätten sie das hohe Niveau der Aus- und Weiterbildung bei Krapp unter Beweis gestellt, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung.

Die E/D/E-Gruppe, Europas größter Einkaufs- und Marketingverbund mit über 1000 angeschlossenen Unternehmen, hatte den Wettbewerb Anfang des Jahres ausgerufen. Alle Auszubildenden und Duale Studenten der Abschlussjahrgänge 2018 und 2019 konnten sich bewerben.

Nach einer Online-Vorauswahl warteten auf die 40 besten Bewerber anspruchsvolle Einzel- und Gruppenaufgaben während der „Challenge-Tage“ in der E/D/E-Zentrale in Wuppertal. Vor Ort mussten sich die Kandidaten einer Jury stellen.

Die besten Zehn wurden zur Preisverleihung nach Düsseldorf eingeladen. Dass hier gleich beide Krapp-Bewerber vertreten waren und damit bereits im Vorfeld zum besten Nachwuchs Deutschlands gehörten, untermauere das Ziel des Unternehmens, „bis zum Jahr 2020 die Nummer 1 in der Aus- und Weiterbildung“ zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Sieger des Wettbewerbs, Kevin Seeger, wurde zum „PVH-Talent“ ernannt. Der 24-jährige Lohner hat die Ausbildung bei Krapp im Sommer 2018 abgeschlossen. Nach seiner Zeit in Lohne begann er gemeinsam mit Krapp ein berufsbegleitendes Wirtschaftspsychologie-Studium und arbeitet derzeit in der neuen Krapp-Niederlassung in Berlin.

Finn Feldmann (23), der Dritter wurde, hatte im vergangenen Jahr bei der Krapp-Gruppe erfolgreich ein Duales Bachelor-Studium abgeschlossen und arbeitet seitdem als Assistent der Geschäftsführung.

Kevin Seeger konnte es kaum fassen und war deutlich gerührt, als bei der Verkündung des ersten Platzes sein Name fiel: „Ich hätte niemals damit gerechnet, das ,PVH-Talent’ zu werden, weil meine Mitstreiter äußerst stark waren. Ich freue mich riesig und gratuliere allen anderen Teilnehmern – denn Talente sind wir alle.“ Die Freude galt natürlich auch seinem Preis, einer Reise nach New York.

Auch auf die anderen Top-Platzierten warteten wertvolle Sachpreise wie Smartphones, Tablets und Sachgutscheine im Gesamtwert von 6000 Euro sowie zusätzliche Weiterbildungsgutscheine.

Die Krapp-Gruppe erhielt mit dem Erfolg von Kevin Seeger auch gleichzeitig die Auszeichnung zum „Ausbildungsbetrieb des PVH-Talents 2019“ und kann damit bundesweit auf die Ausbildung des Hauses aufmerksam machen.