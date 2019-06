Lohne Als erste Kommune im Landkreis Vechta hat die Stadt Lohne die niedersächsische Ehrenamtskarte an 41 besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. „Die Karte ist ein Dank für Ihre Arbeit“, sagte Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer jetzt bei einer kleinen Feierstunde im Ratssaal. „Ohne Ehrenamt wäre es erstaunlich arm in unserer Stadt und wir könnten viele Dinge gar nicht erreichen.“

Bedingung für den Erhalt der Ehrenamtskarte, die in ganz Niedersachsen und Bremen gültig ist, ist ein mehr als dreijähriges Engagement mit mindestens 250 Stunden pro Jahr unentgeltlicher Arbeit. Die 41 Lohner Karteninhaber der ersten Stunde sind unter anderem aktiv im Sportverein, beim Malteser Hilfsdienst, in Feuerwehr und THW, als Flüchtlings- und Integrationshelfer, ehrenamtliche Dolmetscher oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung.

Das Land Niedersachsen hat die Ehrenamtskarte 2007 eingeführt. Sie werden von den Kommunen ausgegeben. Bislang zählt das Land mehr als 23 000 Inhaber.

Für sie gibt es in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Vergünstigungen – beispielsweise Rabatt beim Eintritt in den Osnabrücker Zoo oder beim Überseemuseum in Bremen. In Lohne erhalten die Ehrenamtskarteninhaber die Saisonkarte des Waldbades für 40 statt 80 Euro. Außerdem gibt es ermäßigten Eintritt ins Industriemuseum. „Wir hoffen auf weitere Kooperationspartner, die den Karteninhabern Wertschätzung entgegen bringen“, sagte Gerdesmeyer.

Ansprechpartnerin im Rathaus der Stadt Lohne ist Kathrin Kolhoff unter der Telefonnummer 04442/8861015 oder per E-Mail an kathrin.kolhoff@lohne.de. Stichtag für die nächste Ausgabe der Ehrenamtskarte ist der 15. Oktober.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung zur Ehrenamtskarte gibt es im Internet.