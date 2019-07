Lohne An den Bahnübergängen im Lohner Süden im Stadtteil Zerhusen wird in der Woche von Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 4. August, gearbeitet. Daher sind die Straßen Südring, Brettberger Aue und Pohlwiesendamm in dieser Zeit vorübergehend gesperrt.

Die Arbeiten sind aber so aufeinander angestimmt, dass zu keiner Zeit alle drei Straßen gleichzeitig gesperrt sind. Verantwortlich für die Arbeiten ist die Deutsche Bahn, so die Lohner Stadtverwaltung, die die Bürger um Verständnis bittet.

Der Verkehr des Südrings wird über die Dinklager Straße, Vechtaer Straße und Bergweg – und umgekehrt – weiträumig umgeleitet. Für die Brettberger Aue und den Pohlwiesendamm gilt eine Umleitungsstrecke über die Zerhusener Straße, den Südring und die Steinfelder Straße.