Bei Unfall schwer verletzt

Lohne Bei einem Unfall am Donnerstag um 6 Uhr in Lohne (Landkreis Vechta) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 47-jähriger Lohner kam mit seinem Pkw aufgrund von Eisglätte nach rechts von der Steinfelder Straße ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern und prallte frontal mit dem Pkw der entgegenkommenden 61-jährigen Dammerin zusammen. Durch den Zusammenprall wurden beide Beteiligten schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 4000 Euro. Die Landesstraße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir