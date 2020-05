Beratungsstelle Für Arbeitsmigranten: Vor allem Rumänen brauchen im Oldenburger Münsterland Hilfe

Lohne Gestiegene Fallzahlen, gleichbleibende Problematiken der Ratsuchenden, geschlossene Communitys, mangelhafte Integration: Auch im zweiten Jahr der Beratungsstelle für Arbeitsmigranten im Oldenburger Münsterland in Trägerschaft des Caritas-Sozialwerks St. Elisabeth (CSW/Lohne) zeigen sich Befundlagen, die die Notwendigkeit und Wirksamkeit dieses besonderen Angebotes verdeutlichen. Das geht aus dem Jahresbericht 2019 hervor, den der CSW-Vorstandsvorsitzende Heribert Mählmann zusammen mit dem Beratungsteam nun veröffentlicht hat.

Auf drei Jahre befristet

Die Beratungsteams in Cloppenburg und Vechta informieren seit Februar 2018 Arbeitsmigranten im Oldenburger Münsterland in schwierigen Beschäftigungs- und Wohnverhältnissen über das geltende Arbeitsrecht sowie das Wirtschafts- und Sozialsystem in der Region. Das Angebot ist niedrigschwellig, kostenfrei und oftmals mit muttersprachlicher Unterstützung. Kostenträger sind die Landkreise Cloppenburg und Vechta sowie das Bischöflich Münstersche Offizialat in Vechta. Das Projekt ist auf drei Jahre befristet.

Schlachthöfe an Spitze

So verzeichnet das Beraterteam 2019 276 Beratungsfälle (2018: 140). Pro Fall sei eine Vielzahl von Beratungsgesprächen erforderlich. Ein Großteil der Ratsuchenden (126) stammt aus Rumänien, gefolgt von 48 Menschen aus Syrien, 28 aus Bulgarien, 13 aus dem Irak, elf aus Afghanistan, zehn aus Polen und 40 aus sonstigen Staaten. Die meisten von ihnen sind an Schlachthöfen (97) angestellt. In der Reinigungs-Branche arbeiten 43 Menschen, andere im Baugewerbe (9), als Saisonkräfte oder in der Landwirtschaft waren 30 Personen beschäftigt, sowie in der Logistikbranche (6), in der Gastronomie (5) oder in sonstigen Branchen (73).

Geschlossener Kreis

Es gestalte sich schwierig, in die oftmals geschlossenen Communitys der Werkvertragsarbeiter vorzudringen, berichtet das CSW-Team. Deshalb sei es wichtig, so der Tenor der Berater, sich auch mit den anderen Beratungsstellen in der Region zu vernetzen. In seiner Arbeit nimmt das Team Kontakt zu kommunalen, caritativen und kirchlichen Institutionen auf. Das Team Landkreis Vechta besteht aus dem Juristen Josef Kleier und Belal Elsayed, der im Jahresbericht insbesondere auf die Problematik der Sprachbarrieren eingeht. Marcella Bohlke und Maresa Wolbers für den Landkreis Cloppenburg berichten von dort unter anderem von den Herausforderungen in der Wohnungssituation vieler Ratsuchender.

Verlängerung offen

Offen bleibt, ob die Arbeit der Beratungsstelle auch über das bislang noch befristete Mandat bis zum 1. Februar 2021 hinaus verlängert wird. Mählmann fordert ein noch stärkeres, gemeinsames Handeln aller Akteure in der Region: „Wir brauchen eine entsprechende Haltung. Diese Haltung ist notwendig, um nachhaltig zu einem Umdenken zu kommen. Was wäre das für ein starkes Signal, wenn sich hinter dem Konzept unserer Beratungsstelle nicht nur die Kostenträger versammelten, sondern auch die Unternehmen, die immer wieder im öffentlichen Fokus stehen?“

Die Beratungsstelle des Caritas-Sozialwerkes wolle hier weiterhin als Impulsgeber dienen. Beispielhaft kann sich Jurist Kleier vorstellen, dass die Auftrag gebenden Firmen die Werkvertrags- bzw. Zeitarbeitsfirmen stärker vertraglich verpflichten und kontrollieren, geltendes Recht zum Beispiel bei den Arbeitszeiten, der Lohnfortzahlung oder bei den Urlaubsansprüchen einzuhalten.