Lohne Um die Orientierung für die Zeit nach dem Abitur geht es am Samstag, 10. Februar, von 9 bis 14 Uhr bei der ersten „ABI Zukunft Lohne“ in der Pausenhalle des Gymnasiums Lohne, An der Kirchenziegelei 12. Den jungen Abiturienten soll ein Querschnitt an Möglichkeiten nach dem Abitur präsentiert werden. Organisiert wird die Veranstaltung von der Firma Jf Messekonzept aus Osnabrück.

Bei mehr als 50 Ausstellern dreht sich alles um Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalte, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr und vieles mehr. Unter den Ausstellern sind Hochschulen und Universitäten, wie die Hochschule Bremerhaven, die Hochschule Osnabrück, die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, die Universität Vechta, die Bundespolizeiakademie/Bundespolizei, die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, die Big Dutchman AG, die Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH und viel weitere Arbeitgeber, die ihre Studien- und Ausbildungsangebote präsentieren.

Junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und grundlegende Entscheidungen treffen müssen, haben mehr als 17 000 Studiengänge und etwa 400 Ausbildungsberufe zur Auswahl. Eine Herausforderung, an der schon viele junge Menschen verzweifelt sind und nicht die optimale Wahl für sich treffen konnten oder sich gar unmotiviert für einen verkehrten Weg entschieden haben. „Trotz des Zeitalters von modernen Medien wird es immer wichtiger, den Nachwuchs und deren Eltern persönlich aufzuklären und zu motivieren, die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen“, sagen die Veranstalter.

Seit 2011 sei „ABI Zukunft“ ein Erfolgskonzept, das ausschließlich an Abiturienten und deren Eltern adressiert ist. Gerade auch für Eltern, die sich über die Zukunft ihrer Kinder und die damit verbundenen Bedingungen, wie beispielsweise der Finanzierung eines Studiums, Fragen zum Stipendium und mehr informieren möchten, richteten sich ein passgenaues Vortragsprogramm an eine klar definierte Zielgruppe.

Zu den Vorträgen und Workshops und einem kostenlosen Eintritt, hätte alle interessierten Abiturienten die Möglichkeit, über die Homepage im Vorfeld mit ihren favorisierten Ausstellern Beratungstermine auf der Messe zu vereinbaren, so die Veranstalter weiter.

Der Vorteil dabei sei, dass sich die richtigen Ansprechpartner Zeit nehmen und auf die Bedürfnisse der Schüler, die einen Termin vereinbart haben, einstellen. Selbstverständlich können die Aussteller jederzeit auch spontan am Messetag angesprochen werden.