Betrunken Unfall verursacht

Lohne Die Polizei Lohne ermittelt gegen einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Dieser befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr in Lohne den Hamberger Pickerweg aus Richtung Landwehrstraße kommend in Richtung Moorstraße. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hier einen geparkten Pkw, drehte sich, beschädigte einen weiteren Pkw und kam dann an einer Hauswand eines Wohnhauses zum Stehen. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille), wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.