Lohne 1300 gut vorbereitete Schüler und ihre Eltern, die sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft nach dem Abitur machen, nutzten am Samstag die Gelegenheit, sich aus erster Hand bei rund 80 Unternehmensvertretern und Studienberatern über Zukunftsperspektiven nach dem Abitur zu informieren. Das teilt der Messeveranstalter JF Messekonzept aus Osnabrück mit.

Aus Lohne und vielen angrenzenden Städten des Kreises Vechta kamen die Besucher: Sie alle machten sich auf den Weg zur 3. Abi Zukunft Lohne im Lohneum. Studienangebote, Ausbildungsplätze, Auslandsaufenthalte, Freiwilliges Soziales Jahr und Praktikumsplätze waren die großen Themen der Messe.

Neben Vorträgen zur Orientierung nach dem Abi wurden auch Workshops organisiert. Diese sollte vor allem die Eltern darüber informieren, wie sie dem eigenen Kind bei der Orientierung unter die Arme greifen können. So gab Eurodesk Deutschland Tipps für Auslandsaufenthalte nach der Schule. Eurodesk ist ein von der EU und vom Bundesjugendministerium gefördertes Jugendinformationsnetzwerk, das Eltern alle wichtigen Fragen rund um das Thema Auslandsaufenthalte beantwortet und sie auf wichtige Aspekte hinweist.

Schließlich sind die Eltern wichtige Entscheidungsträger: Sie kennen ihr Kind am besten und möchten natürlich nur das Beste für ihren Nachwuchs erreichen. Seitens der Aussteller wurde die gute Vorbereitung der Schüler gelobt. Sie hatten sich mit den Angeboten der Aussteller beschäftigt und stellten so gezielt Fragen. Viele Besucher nahmen das Angebot der Beratungstermine in Anspruch.

Viele qualifizierte Gespräche führten bei den Ausstellern zu positiven Rückmeldungen. „Wir freuen uns schon auf das 4. Mal Abi Zukunft Lohne in 2021“, sagte Veranstalter José Rodrigues Freitas von JF Messekonzept.

Demzufolge liegt es auf der Hand, dass die Reservierungsliste der Aussteller für 2021 bereits prall gefüllt mit namhaften Unternehmen und Institutionen sei, heißt es vom Veranstalter. 2021 findet die Informationsmesse für die Zeit nach dem Abitur am Samstag, 27. Februar, wieder in der Sport- und Mehrzweckhalle Lohneum in Lohne statt.