Brägeler Straße voll gesperrt

Lohne Die Brägeler Straße in Lohne ist zwischen Montag, 8. Juni, und Freitag, 31. Juli, an zehn Werktagen voll gesperrt. Der Grund: Auf dem Abschnitt zwischen der Lindenstraße und der Abzweigung zum Windmühlenberg lässt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) einen Schmutzwasserschacht sanieren. Betroffen von der Sperrung sind auch der Geh- und Radweg. Die Umleitungsstrecke führt über die Trenkampstraße, Am Weinberg und Lindenstraße.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen