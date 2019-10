Lohne Laut, wild, unberechenbar: Benni. Die Neunjährige treibt ihre Mitmenschen zur Verzweiflung. Dabei will sie nur eines: wieder zurück nach Hause. Im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin feierte „Systemsprenger“ eine fulminante Premiere. Am Montag, 7. Oktober, läuft der Film ab 20 Uhr in der Reihe „Der besondere Film“ im Capitol in Lohne.

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni (Helena Zengel) hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutter wohnen. Doch Bianca (Lisa Hagmeister) hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha (Albrecht Schuch), sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien.

Das Lohner Capitol Kino an der Lindenstraße zeigt jeden Montag einen Film der Arthaus-Reihe als „besonderen Film“, welcher von der Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Prosecco.