Lohne Um die Liebe zu finden, wird aus einer 50-Jährigen im Internet eine 24-Jährige: Regisseur Safy Nebbou erzählt in „So wie du mich willst“ vom Abdriften in eine unzuverlässige Zwischenwelt, in der Realität und Lüge verschwimmen. Zu sehen ist das französische Drama in der Reihe „Der besondere Film“ am Montag, 30. September, um 20 Uhr im Capitol Kino in Lohne.

Die attraktive Literaturdozentin Claire (Juliette Binoche) ist alleinerziehende Mutter und steckt in einer schwierigen Beziehung mit ihrem jüngeren Liebhaber Ludo. Um ihn auszuspionieren, legt sich Claire ein falsches Facebook-Profil an und wird zu Clara, einer hübschen 24-Jährigen. Alex, Ludos bester Freund, findet Clara online und verliebt sich in sie. Auch Claire findet Interesse an dem jungen Fotografen und es entwickelt sich ein intensiver Chat-Flirt in der virtuellen Welt mit realen Gefühlen...

Das Capitol Kino an der Lindenstraße zeigt jeden Montag einen Film der Arthaus-Reihe als „besonderen Film“, welcher von der Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Glas Prosecco.