Lohne Ein aufwühlender Blick zurück in die Zeiten der deutschen Teilung und die heißeste Phase des Kalten Kriegs: Dies zeigt das Drama „Und der Zukunft zugewandt“ im Lohner Capitol Kino am Montag, 4. November. Die Vorführung der Reihe „Der besondere Film“ beginnt um 20 Uhr.

1952 in der DDR: Die zu Unrecht verurteilte junge Kommunistin Antonia Berger (Alexandra Maria Lara) erreicht nach vielen Jahren in der Sowjetunion das kleine Fürstenberg. Von der sozialistischen Kreisleitung wird sie in allen Ehren empfangen, man kümmert sich um ihre schwer kranke Tochter, gibt ihr eine schöne Wohnung und eine würdevolle Arbeit.

Antonia schöpft neue Hoffnung. Die Solidarität, die sie in dem jungen Land erfährt, erneuert ihren Glauben an die Zukunft. Antonia gewinnt ein neues Leben und soll dafür einen Preis zahlen: Über ihre Zeit in der Sowjetunion soll sie schweigen...

Das Lohner Capitol Kino an der Lindenstraße zeigt jeden Montag einen Film der Arthaus-Reihe als „besonderen Film“, welcher von der Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inclusive einem Glas Prosecco zur Begrüßung.