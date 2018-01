Lohne /Dinklage Am Dienstag ist es ab 16.34 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Münster im Bereich der Anschlussstellen Lohne/Dinklage zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, die sich unmittelbar nacheinander zugetragen haben. Zunächst befuhr ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Altenkirchen die A1 mit seinem Pkw in Richtung Münster. Vor ihm begann der Verkehr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu stocken. Dies bemerkte der 27- Jährige zu spät und prallte auf den vorausfahrenden Pkw eines 26-Jährigen aus der Gemeinde Hövels. Dessen Fahrzeug wurde wiederum auf den davor fahrenden Wagen einer 58-jährigen Frau aus Neuhausen geschoben. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

In Folge des Unfalls kam es zum Stau. Ein 50-jähriger Transporterfahrer aus dem Landkreis Osnabrück bemerkte das Stauende zu spät. Er wollte dem stehenden Pkw vor sich ausweichen und zog nach links auf den Überholfahrstreifen. Die dort fahrende 19-Jährige aus dem Landkreis Vechta konnte mit ihrem Pkw nicht mehr ausweichen und wurde durch den Transporter gerammt. Die 19-Jährige prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß nach rechts gegen den Pkw eines 23-Jährigen aus Aachen, dem er zu Anfangs eigentlich ausweichen wollte, geschleudert. Eine 32-Jährige aus dem Landkreis Vechta konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig mit ihrem Pkw bremsen und fuhr auf den Transporter auf. Der Fahrer des Transporters sowie dessen 50-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Auch die Autofahrerin aus dem Landkreis Vechta erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Die verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es bis 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Es bildete sich zeitweise ein Stau von etwa zwei Kilometern, so die Autobahnpolizei am Mittwoch.