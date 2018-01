Lohne /Dinklage Eine Sturmböe hat ein Lastwagengespann auf der A1 bei der Anschlussstelle Lohne-Dinklage nahezu um 180 Grad gedreht. Der Anhänger wurde in die Böschung geschleudert. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert, verletzt wurde niemand. Die Autobahn wurde zunächst in Richtung Osnabrück voll gesperrt, später wurde der sich aufstauende Verkehr langsam an der Unfallstelle einspurig vorbeigeführt.

