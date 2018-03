Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Lohne Ein 23-jähriger Lohner hat am Dienstag, 20. März, um 15.06 Uhr einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt, als er auf dem Weg zum Angeln an den Hopenern Fischteichen war. An der vereinseigenen Angler-Hütte trennte ein 27-jähriger Lohner ein Gitter seitlich der Hütte auf, schlug eine Verbretterung ein und verschaffte sich Zugang zur Hütte.

Aus dieser Hütte wurden unter anderem Anglerzubehör und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1000 Euro gestohlen und zum Abtransport vor die Hütte gelegt. Dieses bemerkte der aufmerksame Angler, sprach den Einbrecher an und hielt ihn bis zum Eintreffen der zuvor von ihm informierten Polizei fest. Der Einbrecher setzte sich hierbei nicht zur Wehr. Nach der Überprüfung der Personalien des Einbrechers sowie der Sachverhaltsaufnahme wurde der 27-jährige Lohner wieder entlassen.