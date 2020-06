Einkauf: Unverpackt auf Lohner Markt

Lohne Kein Plastik, keine Wegwerf-Verpackung, Waren überwiegend aus der Region und in Bio- oder Demeterqualität: Dieses Versprechen gibt Heidrun Plümer ihren Kunden. Mit ihrem mobilen Unverpackt-Laden tourt sie seit gut einer Woche über Wochenmärkte in den Landkreisen Diepholz und Vechta. Diesen Samstag stoppt sie erstmals in Lohne.

Alle 14 Tage, immer in den ungeraden Kalenderwochen, wird sie künftig mit ihrem grünen Mobil, einem umgebauten Bäckereiauto, aus ihrem Heimatort Barver (Samtgemeinde Rehden) nach Lohne fahren, um am Alten Markt ihre Waren anzubieten. „Ich verkaufe Standard-Lebensmittel: Nudeln und Nüsse, Mehl und Müsli, Kaffee und Kakao, Knabbereien, Süßigkeiten, Öl, Essig, Reis, Drogerieartikel wie Flüssigseife und Shampoos – aber alles unverpackt und grammgenau abfüllbar“, sagt die 30-jährige Mutter zweier Kinder.

Eigentlich ist sie gelernte Landwirtin und Einzelhandelskauffrau. Doch Fernsehberichte über von Plastik verschmutzte Meere in den vergangenen Jahren ließen sie nicht mehr los. „Zuerst habe ich zuhause einiges umgestellt. Verpackungen reduziert so gut es geht, Plastik durch Glas und Holz ersetzt. Aber beim Einkaufen im Supermarkt wurde es schwierig.“

Unverpackt-Läden, die finde man in größeren Städten, aber nicht auf dem Land, weiß Plümer. Weil aber eine Kleinstadt alleine nicht genügend Kundschaft böte, sei dann die Idee entstanden, das Angebot auf vier Rädern zu machen und von Ort zu Ort zu fahren.

Wer bei Heidrun Plümers Unverpackt-Laden vorbeischaut, hat die Wahl: nicht nur bei den Waren, auch bei der Menge und bei den Behältern, in die abgefüllt wird. So können und sollen die Kunden gerne eigene Dosen, Gläser, Spender und Beutel mitbringen. Oder sie kaufen eines der Behältnisse, die die Beschickerin angeschafft hat.

Für den Lohner Wochenmarkt bedeutet der mobile Unverpackt-Laden eine echte Bereicherung. „Das ist eine hervorragende Ergänzung zu den Sortimenten, die der Lohner Wochenmarkt bisher bietet“, freut sich Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer. Überhaupt ist er zufrieden mit der Entwicklung – so wie die Beschicker in Lohne selbst auch.

Die Corona-Krise habe den Einkauf unter freiem Himmel noch attraktiver gemacht, hat der Bürgermeister beobachtet. Und auch das Angebot – sowohl am Donnerstag, aber inzwischen auch wieder am Samstag – halte eine breite Vielfalt bereit.