Einweihung nach 14 Monaten Bauzeit: Lohner Industriemuseum ist gewachsen

Varel/Bockhorn/Zetel

Corona-Krise in Friesland Ohne Anmeldung – Impf-Aktionen in Varel und der Wehde

Impfaktionen in Friesland: Am Mittwoch wird in Varel geimpft, am Donnerstag in Bockhorn und Zetel – jeweils ohne Anmeldung. Und der Impfstoff steht auch schon fest. Außerdem gibt es Impftermine für Kinder und Jugendliche.