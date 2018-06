Lohne Das größte öffentliche Bauprojekt in Lohne der vergangenen vier Jahrzehnten ist fertig. Zum Wochenende eröffnete Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer gemeinsam mit 450 geladenen Gästen die neue Sport- und Mehrzweckhalle „Lohneum“.

„Ich wünsche mir, dass unser ,Lohneum’ ein sportlicher und kommunikativer Treffpunkt für Menschen jeglichen Alters mit oder ohne Behinderung und jeglicher Herkunft wird“, sagte Gerdesmeyer. „In dieser Halle soll gelacht, geschwitzt und getanzt werden.“ Neben der offiziellen Eröffnung am Freitag gab es am Samstag die Show „Talent Event“ und am Sonntag einen Tag der offenen Tür im „Lohneum“.

Fakten zum Bau Die Sport- und Mehrzweckhalle steht auf einem 24200 Quadratmeter großen Grundstück an der Vechtaer Straße 3, der so genannten Nordtangente. Das Areal ist somit zu Fuß von der Innenstadt aus erreichbar. Der Hauptteil des Gebäudes mit den Abmessungen 61 mal 45 Meter ist mehr als zehn Meter hoch. In ihm finden drei Sportfelder Platz. In einem 58 mal sechs Meter großem Anbau befinden sich unter anderem die Umkleidekabinen. Das gesamte „Lohneum“ hat eine Nettogrundfläche von 3960 Quadratmeter. Ausziehbare Tribünen bieten demnächst bis zu 1500 Zuschauern Sitzplätze. Wird das Parkett als Zuschauerraum mitgerechnet, können bis zu 2500 Personen an Veranstaltungen im „Lohneum“ teilnehmen. Das Gebäude ist barrierefrei. Nicht nur Sport soll in der neuen Halle betrieben werden. Die Technik im Gebäude lässt es zu, dass hier bald auch Konzerte, Tagungen oder Feste stattfinden können.

Rund sieben Millionen Euro hat die Stadt an der Vechtaer Straße investiert. Sport- und Kulturveranstaltungen finden in der Halle ideale Bedingungen. „Mit dem ,Lohneum’ schaffen wir für unsere Sportvereine und auch für unsere Schulen dringend benötigte Hallenkapazitäten“, erklärte Gerdesmeyer. „Und außerdem haben wir jetzt in Lohne auch endlich die Möglichkeit, größere Sport- und Kulturveranstaltungen auszutragen.“

Einen Vorgeschmack auf die künftigen Events gab am Freitag die Bigband „30 plus“ der Musikschule Lohne. Sie begleiteten die Sänger Stefan Middendorf, Christiane Lücking und Carolin Schewe-Middendorf. Auf der Bühne stand außerdem der Kinderchor Ursul’Voice aus Lohnes französischer Partnerstadt Rixheim sowie die Sportakrobatinnen der Akrolohnikas und die All-Stars der Tanzschule Stage Seven.

Der evangelisch-lutherische Pastor Christian Jäger und der katholische Dechant Rudolf Büscher gaben dem „Lohneum“ den Segen. Festredner war Stefan Muhle, Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Glückwünsche aus Rixheim überbrachte Bürgermeister Ludovic Haye.

Eine spektakuläre Show erlebten die rund 1000 Besucher am Samstagabend. Beim „Talent Event“ standen junge Künstler aus der Region auf der 14 mal 12 Meter großen Bühne. Mehr als 300 Akteure wirkten bei der Show mit.

Rund 10 000 Besucher strömten am Sonntagnachmittag ins „Lohneum“, um sich beim Tag der offenen Tür einen Eindruck von der neuen Halle und den Möglichkeiten für Sportler und Kulturinteressierte zu verschaffen.

„Wir freuen uns über das enorme Interesse an der neuen Halle“, freute sich Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer am Ende. Denn das Ziel der Eröffnungsfeiern wurde erreicht: „Das Lohneum soll eine Bürgerhalle sein, ein Ort, an dem wir alle gemeinsam schöne und angenehme Stunden verbringen können.“