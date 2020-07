Envitec: Biomethan für Busse in Estland

Lohne Erfolg für die Envitec Biogas AG aus Lohne (Kreis Vechta) in Estland: Dort wurden in Tartu und Vinni jetzt Biogas-Aufbereitungsanlagen in Betrieb genommen. Sie werden gemeinsam von einheimischen Energiefirmen betrieben, die unter anderem über Tankstellen verfügen. Das aufbereitete Biomethan soll für den Verkehrssektor bereitgestellt werden, erläuterte Envitec-Manager Lars von Lehmden. Kern ist der öffentliche Nahverkehr in Tallinn. Das dortige Verkehrsunternehmen hatte 100 Busse bestellt, die mit CNG (Compressed Natural Gas) fahren.