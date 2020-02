Lohne „Wenn Frauen genauso viel verdienen würden wie Männer, wären sie ja keine Frauen mehr. Schließlich haben sich die Männer ihre Privilegien hart ererbt.“ Mit dieser markigen Aussage brachten die „Visbeker Bunten Frauen“ die Botschaft des Equal Pay Day auf den Punkt. Die Stimmung der Frauen, die nun der Einladung der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) zum politischen Frauenfrühstück nach Lohne gefolgt waren, traf die Kabarettgruppe damit genau. Der Veranstaltung stand im Zeichen des Equal Pay Day, der in diesem Jahr am 17. März begangen wird.

Die Bewegung entstand schon 1966 in den USA. Geändert hat sich seitdem aber wenig. Deutschland liegt im europäischen Vergleich immer noch weit hinten auf dem drittletzten Platz. Noch immer verdienen Frauen hier durchschnittlich 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Frauen würden aber nicht nur beim Thema Entlohnung benachteiligt, machte Astrid Brokamp, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vechta, klar. Auch in der Verwaltung, Politik und Wirtschaft seien sie deutlich unterrepräsentiert. Sehe es im Bundestag mit einer Frauenquote von 31 Prozent noch vergleichsweise gut aus, so seien im niedersächsischen Landtag nur 21, in den Gemeinderäten von Bakum und Vechta 16 und im Vechtaer Kreistag nur noch 15 Prozent der Plätze von Frauen besetzt. Sie sei sich sicher, dass viele politischen Entscheidungen anders ausfallen würden, wenn mehr Frauen daran beteiligt wären, sagte Brokamp.

Das Modell des meist männlichen Hauptverdieners und eines Zuverdienstes durch die Frauen sei mit 60 Prozent immer noch das vorherrschende Familienmodell in Deutschland, wusste Brokamp. Die häufig weiblichen Alleinerziehenden seien am stärksten von Armut betroffen, 40 Prozent lebten unterhalb der Armutsgrenze.

Auch Altersarmut sei in erster Linie weiblich, denn geringere Löhne, Teilzeitarbeit, das Unterbrechen der Berufslaufbahn für die Familie und die vielen Minijobs – im Landkreis Vechta arbeiten 20,3 Prozent der Frauen in diesem System – würden dazu führen, dass die Rente deutlich niedriger ausfalle.

Zum offensiven Eintreten für Frauenrechte, zur Gleichbehandlung im Arbeitsleben und Lohnsystem rief Ulrike kl. Hillmann, Vorsitzende des Oldenburger Landesverbandes der kfd, auf: „Die Stunde der Frauen ist gekommen, aber es ist noch viel Luft nach oben.“