Firma „oldenburger Geflügelspezialitäten“: 66 Corona-Neuinfektionen bei Reihentest in Lohne

Lohne Die Ergebnisse des Corona-Reihentests bei der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS, „Wiesenhof“) in Lohne liegen dem Gesundheitsamt vor. Von 1046 am Donnerstag entnommenen Abstrichen sind 66 positiv ausgefallen, teilt der Landkreis Vechta am Samstagabend mit. 35 der neuinfizierten Personen wohnen im Landkreis Vechta, 27 im Landkreis Diepholz, zwei im Landkreis Osnabrück und jeweils eine im Landkreis Cloppenburg und in der Stadt Delmenhorst.

Die sogenannte Inzidenzzahl, mit der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen anzeigt, steigt von 16,24 auf 41,13. Als Grenzwert für Einschränkungen des öffentlichen Lebens gilt der Wert 50. Nach jetzigem Stand geht die Kreisverwaltung davon aus, dass die Infektionen überwiegend im privaten Bereich entstanden sind. Das Gesundheitsamt hat alle Infizierten bereits in Quarantäne versetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Vechta. Die engen Kontaktpersonen seien zum Großteil ermittelt und befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Die restlichen Kontakte würden derzeit nachverfolgt.

Der Landkreis Vechta will die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz am Sonntag, 19. Juli, näher erläutern.