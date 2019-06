Lohne Das erste Projekt der Innenstadtsanierung in Lohne ist fertig: An der Falkenbergstraße ließ die Stadt Lohne eine 770 Quadratmeter große Schotterfläche pflastern. Nun haben hier unweit der Lindenstraße in zentraler Lage 24 Fahrzeuge einen befestigten Stellplatz. Rund 42 500 Euro hat die Maßnahme gekostet. Zweidrittel der Kosten kommen von Bund und Land aus dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Umrandet wurde der Platz mit einem Zaun und einer kleinen Grünanlage.

Der Parkplatz ist zudem zu Fuß von der Lindenstraße aus erreichbar. „Dies ist eine sinnvolle Maßnahme, um das Parkplatzangebot in der Lohner Innenstadt zu verbessern“, erklärt Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer. Weitere Projekte zur Aufwertung der Innenstadt werden nun dank Mitteln aus der Städtebauförderung in Angriff genommen.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ unterstützen der Bund und das Land Niedersachsen Kommunen bei der Stärkung ihrer Innenstädte und Ortskerne. In den kommenden Jahren sollen so bis zu neun Millionen Euro in Lohne in Projekte flfließen, die die Attraktivität der Innenstadt erhöhen. Auch Bürger können die Fördermittel beantragen.