Lohne Ein Leckerli für alle Hundefreunde: Der Hundesportclub Lohne richtet am Wochenende 15. und 16. Juni die Bundessiegerprüfung sowie die Bundes-Jugend-Siegerprüfung „Obedience 2019“ des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundesportvereine auf seiner Anlage am Brägeler Pickerweg in Lohne aus. In der Kategorie „Obedience“ geht es vor allem um – wie der Begriff schon sagt – Gehorsam. Es zählt das möglichst perfekte Verständnis zwischen Mensch und Hund und damit die präzise Ausführung von Signalen durch das Tier.

Los geht es bereits am Freitag, 14. Juni, um 13 Uhr mit einem Probetraining für alle Teilnehmer. Um 18 Uhr öffnet noch einmal die Meldestelle.

Der eigentliche Startschuss wird am Samstag um 8.30 Uhr mit der Aufstellung der Teilnehmer und Funktionäre gegeben, die im Anschluss auf dem Gelände einmarschieren, wie es im offiziellen Zeitplan heißt. Für die Zuschauer dürfte es ab 9.15 Uhr interessant werden, wenn die Gruppenübungen beginnen. Da heißt es zum Beispiel „eine Minute Sitzen in der Gruppe“ oder „zwei Minuten Liegen in der Gruppe“ in Abwesenheit der Hundeführer. Die Übungen laufen bis gegen 16.30 Uhr. Am Abend folgt ein Schnitzelessen.

Am Sonntag, 16. Juni beginnen die Gruppenübungen bereits um 7.30 Uhr, ab 9 Uhr schließen sich Einzelübungen an. Mit der Siegerehrung ist gegen 15 Uhr zu rechnen, so der Hundesportclub Lohne, der sich auf viele Zuschauer freut.