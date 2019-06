Lohne Zwei Tage lang war der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) zu Gast in Lohne: Am Dienstag, 4. Juni, tagte das Präsidium im Hotel Stratmanns. Und am Mittwoch, 5. Juni, führte er seine große Mitgliederversammlung mit mehr als 700 Delegierten aus ganz Niedersachsen in der Sport- und Mehrzweckhalle Lohneum durch (die NWZ berichtete).

Als Gastgeschenk überreichte der Präsident des NSGB, Dr. Marco Trips, der Stadt Lohne zwei Bäume. Die beiden Magnolien pflanzte der Bauhof jetzt endgültig im Stadtpark ein.

„Es ist für uns und auch für mich persönlich eine ganz besondere Freude und Ehre, dass die diesjährige Mitgliederversammlung in unserem nagelneuen Lohneum stattfindet“, hatte Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer anlässlich der Tagung erklärt. Dr. Trips lobte nach der Veranstaltung den Tagungsort und die Organisation.