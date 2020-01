Lohne SV Amasyaspor, Runder Tisch, Heimatverein Lohne und Industrie Museum Lohne haben im Jahr 2019 die Fertigung einer Skulptur initiiert, die an die schwere Arbeit im Moor, an das sogenannte Ringen erinnern soll. Es geht dabei um den Arbeitsvorgang, Torfsoden zum Trocknen umzuschichten. Das wurde, wenn es nicht für den eigenen Hausbrand gedacht und in Familienarbeit geleistet wurde, in der Regel in Akkordarbeit vergeben.

1966 kamen acht türkische sogenannte Gastarbeiter aus Ballidere, in der Provinz Amasya, nach Lohne, um im Moor bei gr. Holthaus und Fortmann zu arbeiten. Der Torf fand jetzt vornehmlich für die Gartenbaubetriebe Verwendung. In den Folgejahren wurde diese Arbeit bei vielen Torffabriken von türkischen Arbeitskräften übernommen. Um die Arbeit im Moor anschaulich der Nachwelt in Erinnerung zu bringen, wurde der Bildhauer Bernhard Maro aus Wunstorf beauftragt, ein Modell zu erstellen und anschließend die Arbeiten für einen Bronzeguss vorzubereiten. Der 1949 geborene Maro ist durch viele Figurengruppen im öffentlichen Raum bekannt, so zum Beispiel in Bremerhaven (Robbengruppe), Munster (Gänsebrunnen mit Ziege), Neustadt am Rübenberge (Löwe zwischen den Brücken), Harrislee (Das Wahlversprechen) oder Preetz (Schuster mit Hund). Die Kosten für die in Lohne vorgesehene Skulptur werden durch Sponsoring und Fördermittel aufgebracht.

Jetzt besuchten Ali Boydak, Vorsitzender des Vereins Amasyaspor, und Benno Dräger, Vorsitzender des Heimatvereins Lohne und des Vereins Industrie Museum Lohne, den Künstler Bernard Maro in seinem Atelier in Wunstorf, um die für den Bronzeguss gefertigte Figurengruppe anzusehen. Zugehörige Thermosflasche und Handtasche, die auf die Verpflegung der Arbeitskräfte hinweisen, sind schon gegossen worden. Im Vorfelde des Auftrags war der Künstler mehrfach zu Absprachen nach Lohne gekommen und hatte sich vor Ort im Moor die Arbeitsvorgänge des „Torfringens“ zeigen lassen. Die Torfsoden werden zum Trocknen auf Lücke so aufgesetzt, dass der Wind gut hindurch wehen kann.

Im fast zweistündigen Gespräch ging es im Atelier in Wunstorf vor allem auch um die Anordnung der Torfsoden, die Vorarbeiten der Fundamentplatte und die Verwendung von roten Wesersandsteinen für die Torfreihen.

Es wird damit gerechnet, dass die Aufstellung der Skulptur im Lohner Stadtpark auf der von der Stadt vorgesehenen Rasenfläche vor dem Kindergarten St. Josef im März 2020 erfolgen kann. Damit wird die Kulturmeile in der Stadt von der Wassermühle bis zur Freilichtbühne durch ein weiteres Kunstwerk erweitert.