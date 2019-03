Lohne Schnelles Internet nicht nur im Stadtkern, sondern auch in den Außenbereichen: Das soll eine Kooperation des Landkreises Vechta mit dem Telekommunikationskonzern Vodafone ermöglichen. Betroffene Haushalte in Lohne haben dazu jetzt Post von der Stadt erhalten. Bis zum 29. Juni können sie sich für den angebotenen Glasfaseranschluss entscheiden. Kommen ausreichend Interessenten zusammen, wird das Vorhaben umgesetzt. Am Mittwoch, 3. April, beginnt zu diesem Thema um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Rathaus (Vogtstraße 26).

Die Kommunen im Kreis Vechta wollen den Glasfaserausbau in den Außenbereichen vorantreiben. Aus einer europaweiten Ausschreibung ging Vodafone als Gewinner hervor. Mit dem Telekommunikationskonzern soll nun der Ausbau forciert werden. Finanziert wird es größtenteils vom Landkreis Vechta, den Städten und Gemeinden.

Aber auch die Bürger sind mit im Boot. Denn ein betroffenes Ausbaugebiet wird erst dann an das High-Speed-Internet angeschlossen, wenn sich 40 Prozent der Anlieger für einen Vertrag mit Vodafone entscheiden. Dieses Angebot gilt ab dem 27. März bis zum 29. Juni.

„Internet in Gigabit-Geschwindigkeit ist für den Landkreis Vechta und für unsere Stadt ein entscheidender Zukunftsfaktor“, betont Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer. Er wirbt für das Kooperationsmodell mit Vodafone. „Zukünftig werden alle Lebensbereiche von der Digitalisierung erfasst. Ob für Schule, Ausbildung und Studium, die medizinische Versorgung und Betreuung oder die Steuerung der Haustechnik – die enorme Geschwindigkeit und das riesige Datenvolumen lassen die berufliche und auch private Nutzung nahezu unbegrenzt zu.“

Neben circa 6300 privaten Haushalten und Unternehmen im Kreis Vechta sollen auch rund 80 Schulen und Bildungseinrichtungen sowie die Krankenhäuser fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Mit dem Glasfaserausbau wird sich auch die Mobilfunkversorgung spürbar verbessern, da die Sendemasten an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Mit Rat und Tat stehen auch die Mitarbeiter des Vodafone-Shops an der Marktstraße 14 in der Lohner Fußgängerzone zur Seite. Weitere Infos gibt es im Internet unter