Hähnchenschlachterei Im Kreis Vechta: Corona-Massentest in Lohne fällt negativ aus

Lohne Ein Corona-Massentest bei Mitarbeitern in einer Schlachterei in Lohne ist negativ ausgefallen. Alle der insgesamt 874 Tests seien ausgewertet und hätten keine Hinweise auf Infektionen geliefert, teilte der Landkreis Vechta mit. 870 Tests waren am Freitagabend bereis ausgewertet worden, vier Laborergebnisse standen am Samstag zunächst noch aus. Im Landkreis Vechta gibt es zurzeit 450 bestätigte Corona-Fälle. Aktuell befinden sich den Angaben zufolge 235 Personen in Quarantäne.

Hähnchenschlachterei In Lohne 870 erneute Corona-Tests sind negativ

Die Ergebnisse des Massentests waren mit Spannung erwartet worden. Hätte durch ein größeres Ausbruchsgeschehen die Zahl der Virus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen den Regelgrenzwert von 50 überschritten, wäre Vechtas Landrat Herbert Winkel (CDU) rechtlich verpflichtet gewesen, Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu prüfen.