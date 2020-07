Innenstadt: Zwei Bürger-Ideen für Lohne

Lohne Zehn Lohner hatten sich mit ihren Ideen für ein Bürgerbudget beworben – nun sind die zwei Gewinner gekürt worden. Eine Entscheidung, die den beteiligten Jurymitgliedern um Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer, HGV-Vorsitzenden Detlef Bornhorst (Subway/Burger 1885-Inhaber), Unternehmer Hermann Fahling, Henning Trenkamp (Versicherungsmakler) und Nicki Rösener als Leiterin des HGV-Citymarketings alles andere als leicht fiel.

Zehn Lohner hatten sich mit ihren absolut kreativen und vielversprechenden Vorschlägen für die Lohner Innenstadt um den Projekt-Etat von 4000 Euro beworben, heißt es vom Handels- und Gewerbeverein (HGV). Darunter waren Ideen wie eine medizinische Ausstellung, ein Eltern-Kind-Café, eine Flohmarkthalle oder ein Fächermarkt, in dem sich Bürger einzelne Fächer zum Verkauf selbst gemachter Waren mieten könnten. Die Ideen waren sehr vielseitig und alle samt gewinnbringend für die Lohner Innenstadt, so die Beteiligten. Und genau das sei letztlich maßgebend für die Teilnahme gewesen.

Die Lohner waren im Februar mit dem HGV-Projekt „Mein Lohne – meine Innenstadt-Idee für ein Bürgerbudget“ aufgerufen, ihre Vorschläge für die Lohner Innenstadt einzureichen. Für die Umsetzung unterstützt das HGV Citymarketing die Gewinner personell und organisatorisch und mit einer Finanzspritze von bis zu 4000 Euro.

Nun kam es etwas anders. Zwei Ideen gefielen der Jury so gut, dass man sich kurzerhand entschieden hat, das Budget um 1000 Euro zu erhöhen und zwei Sieger zu küren. Für seine Idee einer „Kleinkunstbühne“ in der Innenstadt erhält Vincent Kaufmann eine Unterstützung von 4000 Euro, und für das Projekt „Lohne verleiht Flügel“ bekommt Heike Bruns 1000 Euro.

„Insgesamt,“ so Rösener, „ist das neu etablierte Projekt ein toller Erfolg für uns als HGV. Unsere Mitglieder waren gleich davon überzeugt, und die vielen positiven Resonanzen, die wir von überall her bekommen haben, sprechen für sich. Es hätten quantitativ ein paar mehr Ideen eingehen können. Aber dafür hatten die Vorschläge, die eingereicht wurden, es wirklich in sich.“