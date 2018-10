Lohne Das zweite Wochenende im Oktober ist Jahrmarktszeit in Lohne. Von Freitag, 12., bis zum Sonntag, 14. Oktober, wird die Innenstadt zum Rummelplatz. Die Fahrgeschäfte ziehen in diesem Jahr wieder vom Platz am Markt auf den Raiffeisenplatz. Der Grund: Für zwei neue Großfahrgeschäfte wird mehr Platz benötigt.

Die Karussells auf dem Raiffeisenplatz drehen sich ab Freitagnachmittag. Um 14 Uhr öffnen die Imbiss- und Losbuden, Fahrgeschäfte und viele weitere Attraktionen. Für die jungen Besucher heißt es dann: Das volle Vergnügen zu günstigen Preisen. Denn im Vorfeld des Markts haben die Lohner Grundschüler sowie die Kindergartenkinder den Bummelpass der Schausteller erhalten.

Erstmals kommt das Fahrgeschäft „Hollywood Star“ mit 16 drehbaren Gondeln in 16 Metern Höhe auf den Lohner Herbstmarkt. Der Musikexpress und ein Trampolin werden auch beim Herbstmarkt wieder auf dem Raiffeisenplatz stehen.

Offizieller Start samt Freibier-Ausschank ist am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Raiffeisenplatz. Vereine, Firmen, Nachbarschaften oder sonstige Freundeskreise sind dazu eingeladen.

Der Samstag, 13. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit dem Kinderflohmarkt in der Fußgängerzone. Nachwuchs-Händler und Schnäppchenjäger können bis 13 Uhr auf der Markt- und der Keetstraße sowie im Meyerhof und auf dem Pierre-Braun-Platz gute Geschäfte machen. Ab 11 Uhr öffnen die Buden auf dem Raiffeisenplatz.

Der Handel- und Gewerbeverein „Gans und gar“ Lohne lädt am Sonntag, 14. Oktober, in die Innenstadt ein. Ab 13 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Gleichzeitig drehen sich auch die Karussells auf dem Raiffeisenplatz wieder.

Während der drei Herbstmarkt-Tage sind der Raiffeisenplatz, die Küstermeyerstraße sowie die obere Keetstraße und der Neue Markt für den Autoverkehr gesperrt. Ausweichparkplätze stehen rund um die Fußgängerzone ausreichend zur Verfügung, so die Stadt.