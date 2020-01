Lohne „Der Glanz der Unsichtbaren“ ist ein sensibles und zum Teil urkomisches Porträt obdachloser Frauen in Frankreich. Zu sehen ist dies in der Reihe „Der besondere Film“ an diesem Montag, 13. Januar, um 20 Uhr im Capitol Kino in Lohne.

Zur Handlung. Lady Di, Edith Piaf, Salma Hayek, Brigitte Macron: Die meisten der Besucherinnen des Tageszentrums für wohnungslose Frauen L‘Envol nennen sich nach prominenten Vorbildern. Doch das L‘Envol, einziger Ankerpunkt ihres prekären Alltags, steht vor der Schließung – nicht effektiv genug, hat die Stadtverwaltung beschieden.

Drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, Hélène und Angélique, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu helfen. Und die ziehen kräftig mit. Nachdem die Stadt auch noch ein Zeltcamp am Sportplatz räumen lässt, wird das L’Envol zur heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute mit ungeahntem Schwung ganz eigene Wege und Methoden zur Reintegration entwickeln. Tricks, Schwindeleien, alte und neue Freunde: Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt.

An jedem Montag zeigt das Capitol Kino Lohne einen neuen „besonderen Film“, der als „Kommunales Kino“ durch die Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Glas Prosecco zur Begrüßung. Für Stammkunden gibt es eine Bonuskarte, mit der jeder zehnte Besuch kostenfrei ist. Auch Geschenkgutscheine für diese spezielle Filmreihe werden im Kino angeboten.