Knaller für 8500 Euro gestohlen

Lohne Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember, 6 Uhr, in Lohne (Landkreis Vechta)gewaltsam in einen vor einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße abgestellten Container eingedrungen, aus dem sei hochwertiges Feuerwerk entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5850 Euro.

Ein weiterer Container wurde in der Keetstraße vor einem Verbrauchermarkt gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum kann hier auf Mittwoch 27. Dezember, 15 Uhr bis 18 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier wurden Feuerwerkskörper entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.