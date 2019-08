Lohne Schwungvoll startet das Lohner Kulturjahr 2020. Am Sonntag, 12. Januar 2020, gastiert die Philharmonie Südwestfalen in der Aula des Gymnasiums Lohne. Karten für die 19. Auflage des Neujahrskonzerts der Stadt Lohne sind ab Montag, 2. September, erhältlich.

Das Orchester unter der Leitung von Nabil Shehata lässt Werke von Johann Strauss (Sohn), Émile Waldteufel, Albert Lortzing, Franz Lehár, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet und Gioachino Rossini erklingen. Als Solistin steht Anna Werle (Mezzosopran) auf der Bühne.

Die Tickets sind bei Piano Hartz am Lohner Bahnhof (Tel. 0 44 42/ 92 13 16) erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro beziehungsweise 15 Euro mit Ermäßigung. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Die Philharmonie Südwestfalen trägt seit 1992 den Titel Landesorchester Nordrhein-Westfalen. Mit Sitz in Siegen-Wittgenstein (Hilchenbach) ist die Philharmonie in der gesamten Region Südwestfalen mit ihren Programmen präsent. Darüber hinaus gastiert das Orchester regelmäßig auf den Konzertpodien in der Bundesrepublik, aber auch in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Italien und Tschechien. In Lohne gastierte das Orchester zuletzt 2016.

Die Philharmonie Südwestfalen pflegt als Konzertorchester das klassische, romantische und moderne Konzert-Repertoire, hat aber in den vergangenen Jahren auch durch eine aufgeschlossene Programmpolitik von sich reden gemacht. Aktuelle Werke sind ebenso zu hören wie die wiederentdeckte Barockmusik. Weitere Informationen über das Orchester sind auch im Internet zu finden unter