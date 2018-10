Lohne Was wäre passiert, wenn statt türkischer Gastarbeiter nach Deutschland die „Alman“ an den Bosporus gekommen wären? Dieser umgekehrten Sicht auf die Migrationsgeschichte widmet sich die Schauspielgruppe des Theaters Bremen mit ihrem Stück „Istanbul – Ein Sezen-Aksu-Liederabend“ mit jeder Menge Musik. Am Dienstag, 13. November, gastiert das Ensemble ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Lohne (An der Kirchenziegelei 12). Karten sind ab sofort bei Karadeniz-Reisen in Lohne (Lindenstraße 33, Tel. 04442/ 8029070) sowie im InfoPunkt im Industriemuseum Lohne (Küstermeyerstaße 20, Tel. 04442/730390, E-Mail: infopunkt@lohne.de) erhältlich. Sie kosten zwölf Euro für Erwachsene beziehungsweise ermäßigt acht Euro. Einlass ist bereits ab 18.45 Uhr.

Das Gastspiel der Bremer Gruppe wird von der Stadt Lohne gefördert und läuft in Kooperation mit Lohner Vereinen. Die Veranstaltung ist eine Initiative des Sportvereins Amasya Spor Lohne, des Heimatvereins, des Industriemuseums sowie des Runden Tisches für Integration und Völkerverständigung. Die Organisation übernimmt der Theaterring Lohne.

Zur Handlung: Ein deutscher Gastarbeiter kommt in den 1960er Jahren nach Istanbul. Er ist überwältigt von der bunten und lauten Stadt. Sie fasziniert und überfordert ihn gleichermaßen. Vieles ist ihm neu, vieles bleibt ihm fremd. Trotzdem schafft er es, in seiner zweiten Heimat Fuß zu fassen, knüpft erste Freundschaften, findet Arbeit, lässt seine Familie nachkommen.

Seine Geschichte ähnelt hunderttausenden Schicksalen türkischer Gastarbeiter und ihrer Kinder, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Im Gegensatz zu Deutschland ist das Stadtbild Istanbuls jedoch konstant in Bewegung und stets von Widersprüchen geprägt. Dieses Lebensgefühl der Kontraste wird in diesem Liederabend auf die Bühne gebracht. Auf Deutsch wird von der Lebenssituation der Auswanderer erzählt und auf Türkisch die Sehnsucht nach Glück und Heimat besungen.