Lohne Für die Saison 2018/19 präsentiert der Verein zur Förderung der Meisterkonzerte in Lohne bereits zum 24. Mal die Veranstaltungsreihe „vor der Haustür“ mit international herausragenden Künstlern. Stars der Konzertszene, die meist nur in den Musikmetropolen zu hören sind, konzertieren auf der Meisterkonzert-Bühne in Lohne. Die Konzertreihe bietet Kennern musikalische Highlights in der Region, für die sie sonst weite Anfahrtswege in Kauf nehmen müssten.

Die Saison wird am Freitag, 19. Oktober, von Alexej Gerassimez mit seinem Programm „Multi-Percussion“ eröffnet. Der Percussionist ist als Musiker so vielseitig wie sein Instrumentarium, zu dem neben den üblichen Schlag- und Melodieinstrumenten auch Bremsscheiben, Fässer oder Schiffsschrauben gehören. Sein Repertoire reicht von Klassik und Neuer Musik über Jazz bis zu eigenen Kompositionen. Der junge Künstler wirkte unter anderem bei der Eröffnung der Elbphilharmonie mit.

Mit bekannten Werken folgt die „Musik zur Nacht“ am Freitag, 30. November, mit „Concerto Köln“. Durch leidenschaftliches Musizieren und die ungebrochene Lust an der Suche nach dem Unbekannten zählt „Concerto Köln“ seit mehr als 30 Jahren mit seinem unverwechselbaren Klang zu den führenden Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Mit regelmäßigen Auftritten in den Musikmetropolen der Welt steht das Ensemble für herausragende Interpretationen Alter Musik. Das Barockorchester interpretiert auch Standardrepertoire so spannend, dass es wie „zum ersten Mal“ gehört klingt.

Am 8. Februar wird ein Menü „Forelle und mehr“ musikalisch zubereitet von Lena Neudauer (Violine), Wen Xiao Zheng (Viola), Danjulo Ishizaka (Violoncello), Rick Stotijn (Kontrabass) und Silke Avenhaus (Klavier). Alle fünf verbindet, dass sie auf den großen Konzertbühnen der Welt Zuhause und alle mit internationalen Preisen ausgezeichnet sind.

Raritäten und berühmte Kammermusikwerke erklingen zum Saisonabschluss am 5. April (Freitag) von Shirley Brill (Klarinette), Benedict Klöckner (Violoncello) und Jonathan Aner (Klavier). Alle drei sind internationale Preisträger und konzertieren mit namhaften Dirigenten.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Lohne. Zuvor gibt es dort ab 19.30 Uhr eine Konzerteinführung. Abonnements und Konzertkarten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf erhältlich bei Piano Hartz, im alten Bahnhof Lohne, Tel. 04442/921316 oder per E-Mail über meisterkonzerte@rothkegel-hartke. de. Wie immer gibt es die kostenfreien Karten „U16“ für Kinder unter 16 Jahren beim Kauf einer Erwachsenenkarte oder eines Abonnements.