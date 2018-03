Lohne Der InfoPunkt der Stadt Lohne und der „Verein zur Förderung der Meisterkonzerte“ laden am 6. und 7. April zur gemeinsamen „Tastenreise“ ein Dabei handelt es sich um ein Pauschalangebot, das den Besuch des Meisterkonzerts mit dem international bekannten Pianisten Markus Becker, einen Besuch der Werkstatt von Piano Hartz, eine Führung durch die Lobback-Orgel in der St.-Gertrud-Kirche sowie eine Übernachtung in Stratmanns Hotel beinhaltet. Anmeldungen sind möglich bis zum Freitag, 23. März, im InfoPunkt an der Küstermeyerstraße 20 (Eva Maria Deutschländer, Tel. 04442/730390, E-Mail infopunkt@lohne.de).

„Schönes Geschenk“

Der Pauschalpreis für die „Tastenreise“ beträgt 79,90 Euro pro Person bei einer Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück, Konzert und Führungen (20 Euro Einzelzimmerzuschlag). Ein Drei-Gänge-Menü kann für 29 Euro pro Person (exklusive Getränke) hinzugebucht werden. „Die ‚Tastenreise‘ eignet sich auch hervorragend als Gutschein für Freunde und Familie und kann ideal zum Geburtstag verschenkt werden“, sagt Eva Deutschländer vom InfoPunkt. Das Angebot ist auch ohne Übernachtung oder Konzert buchbar: Der Preis für die Orgel-Führung und den Besuch der Piano-Werkstatt beträgt sechs Euro.

Höhepunkt der zweitägigen „Tastenreise“ ist das Konzert des Pianisten Markus Becker am 6. April in der Aula des Gymnasiums Lohne. Becker ist seit vielen Jahren international bekannt als Interpret der Klavierliteratur von Bach bis Rihm, als ideenreicher Programmgestalter und als profilierter Künstler, der im Jazz seine zweite Heimat hat.

Der Pianist erhielt dreimal den „Echo Klassik“ und wurde mehrmals mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem „Editor‘s choice“ der Zeitschrift Gramophone ausgezeichnet. Als legendär gilt bereits heute seine Gesamteinspielung des Klavierwerks von Max Reger auf insgesamt zwölf CDs. Im Mai 2001 begeisterte der Künstler das Lohner Publikum mit der ersten Auflage des Programms „Kiew – Chicago“, jetzt gibt es Teil II.

Tour durch Lohne

Am zweiten Tag der „Tastenreise“, dem 7. April, beginnt nach dem Frühstück im Hotel die Tour durch Lohne. Um 11 Uhr geht es bei Piano Hartz (Bahnhofsstraße 28) mit einem Besuch der Meisterwerkstatt los. Hier erklärt Inhaber Stephan Hartz die Finessen von Klavier und Flügel.

Anschließend führt der Weg weiter zur katholischen Pfarrkirche St. Gertrud in der Innenstadt. Auf der Orgelempore gibt Kantorin Bernadette Bosbach ihren Gästen Einblick in das geheimnisvolle Innere der Lobback-Orgel. Sie bietet unter anderem Pfeifen zum Anfassen und gibt entsprechende Klangbeispiele, die Bezug nehmen auf die Musik Max Regers.