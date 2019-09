Lohne Schwarz, schwärzer, Georg Kreisler: Den bitterbösen Humor des Kabarettisten mit österreichischen Wurzeln bringen Astrid Riese und Dr. Eberhard Ockel am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr in der Hofstelle des Ludgerus-Werks Lohne auf die Bühne. Unter dem Titel „Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht“, rezitiert und singt der emeritierte Sprachwissenschaftler Eberhard Ockel Texte Kreislers. Musikerin Astrid Riese begleitet ihn am Klavier.

Georg Kreisler gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der bekanntesten Komponisten, Sänger und Dichter. Sein erster großer Erfolg war „Tauben vergiften im Park“. Dieses Lied werden Ockel und Riese allerdings nicht spielen. „Es gibt viel bessere Stücke“, sagt Astrid Riese. Stattdessen bringen Sie vor allem Musik aus den „Everblacks“-Alben Kreislers zum Besten. Es sind Lieder und Chansons mit besonders schwarzem Humor. Darin ermordet zum Beispiel ein Mann reihenweise seine Geliebte, sobald sie für ihn langweilig werden, so dass er immer sagen kann „Ich habe sie bis zum Schluss geliebt“. In anderen Stücken macht er sich über Politiker lustig. Und auch die damalige Weltlage hatte Kreisler immer gut im Blick: „In der Bundeshauptstadt Bonn am Rhein – Fürchtet sich der Kommunist – Sollt’ man etwas weiter östlich sein – Fürchtet sich, wer keiner ist.“

Kreisler, der im Jahr 2011 im Alter von 89 Jahren starb, hat alle seine Lieder selbst komponiert, ohne die Noten jemals aufzuschreiben, weiß Astrid Riese. Erst nach seinem Tod begann Musiker Thomas A. Schneider damit, die Stücke nach Gehör in Noten zu transkribieren und zu veröffentlichen. So sind die meisten Kreisler-Lieder und -Chansons erst seit wenigen Jahren für andere Musiker zugänglich.

Karten zum Preis von 12 Euro (inklusive Getränk) gibt es unter Tel. 04442/93900.

Das Ludgerus-Werk in Lohne mit der Geschäftsstelle der KEB ist einer der größten Anbieter für Erwachsenenbildung im Landkreis Vechta. Jährlich bilden sich mehr als 12 000 Menschen in mehr als 40 000 Stunden weiter. Die Kurse reichen von der beruflichen Weiterbildung über Angebote für Familien und Senioren bis zu gesundheitlichen Themen.

Das Ludgerus-Werk beherbergt die einzige vom Land Niedersachsen geförderte Familienbildungsstätte im Oldenburger Münsterland. Das Bildungszentrum ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenenbildung im Offizialatsbezirk Oldenburg.