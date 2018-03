Lenkräder und Navis im Visier

Lohne Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in Lohne (Kreis Vechta) an der Landwehr- und an der Josefstraße jeweils einen Pkw aufgebrochen und die Multifunktionslenkräder sowie die Navigationssysteme gestohlen. An der Landwehrstraße wurde ein BMW X 6 geknackt, und an der Josefstraße war ebenfalls ein Pkw der Marke BMW das Ziel der Täter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel. 04442/93160 entgegen.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir