„Made in China“ im Capitol

Lohne Am Montag, 23. September, zeigt das Capitol Kino in Lohne in der von der Stadt geförderten Reihe „Der besondere Film“ die französische Produktion „Made in China“. Zu sehen ist die Mischung aus Drama und Komödie ab 20 Uhr.

Es geht um den jungen Fotograf François (Frédéric Chau), der vor zehn Jahren nach einem Streit mit seinem Vater die Brücken zum chinesischen Teil von Paris abgebrochen hat. Erst als seine Freundin Sophie (Julie de Bona) ihm mitteilt, dass er Vater wird, werden für François die Karten im großen Spiel mit der Identität ganz neu gemischt...

Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive einem Glas Prosecco zur Begrüßung.