Mähroboter und Ladestation weg

Lohne Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 17. August, 23.30 Uhr, und Sonntag, 18. August, 7.15 Uhr, in Lohne einen Mähroboter inklusive der Ladestation von einem Grundstück in der Straße An der Bahn gestohlen. Es besteht der Verdacht, dass zum Abtransport ein bislang unbekanntes Fahrzeug genutzt worden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.