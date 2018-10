Lohne Eines der größten Lohner Wohnungsbau-Projekte der vergangenen Jahre geht auf die Zielgerade. An der Von-Dorgelo-Straße im Stadtsüden lässt die Siemer Projektentwicklung GmbH derzeit neun Wohnhäuser mit insgesamt 60 Wohnungen errichten. Ende des Jahres können die ersten Bewohner einziehen. Im Sommer 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Die Stadt Lohne hatte an der Von-Dorgelo-Straße eine mehr als 9200 Quadratmeter große Fläche ausgeschrieben. Bedingungen für den Investor waren unter anderem eine heterogene Bewohnerstruktur sowie ein fixer Mietpreis von 6,50 Euro kalt – festgeschrieben auf fünf Jahre. 40 Prozent der Wohnungen gehen an Familien, 30 Prozent an Singles und 30 Prozent an Senioren. Baubeginn war im November 2017.

„Die ersten Mietverträge wurden bereits unterschrieben“, erklärte Ramin Dormichian, Geschäftsführer der Siemer Projektentwicklung GmbH, jetzt bei einem Ortsbesuch. Die ersten beiden Häuser des Bauprojekts seien bereits Ende des Jahres bezugsreif. „13 von 14 Wohnungen haben schon einen Mieter gefunden“, so Dormichian. Und das obwohl sie ihr neues Heim nur in Exposés sehen konnten – ein Zeichen für die sehr hohe Nachfrage nach günstigen Wohnungen.

Genau dieser Nachfrage wollte die Stadt Lohne mit der Ausschreibung für dieses Wohnprojekt nachkommen. „Wir wollten aktiv etwas für den Wohnungsmarkt tun“, sagte Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer. „Laut einer Prognose des Landkreises Vechta fehlen in Lohne bis zum Jahr 2030 rund 3000 Wohneinheiten, wenn wir nicht entgegensteuern“, so Gerdesmeyer. Vor allem Wohnungen mit geringen Mietpreisen für Familien und Singles seien rar.

Der Lohner Architekt Thomas Haves hat die neun Wohnhäuser an der Von-Dorgelo geplant. Die zweieinhalb-geschossigen Bauten nach KfW-55-Effizienzhaus-Standard erhalten jeweils eine teils verklinkerte, teils verputzte Außenfassade und ein Flachdach. In sechs Häusern finden künftig je sechs Wohnungen Platz. Drei Wohnhäuser erhalten je acht Wohnungen.

Die Wohnungen sind zwischen 55 und 110 Quadratmeter groß. Zur Ausstattung gehören Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, Balkon oder Terrasse, Glasfaser-Internetanschlüsse sowie kontrollierte Wohnraumbelüftungen. „Wir wollen einen bezahlbaren, aber modernen Standard bauen, der auch in 20 Jahren noch attraktiv ist“, sagte Investor Dr. Stephan Siemer. Rund zehn Millionen Euro investiert Siemers Unternehmen in das Projekt.

Interessenten können sich bei der Firma Siemer Immobilien in Vechta unter der Telefonnummer 04441/889790 melden.