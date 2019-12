Lohne Die Stadt Lohne soll fahrradfreundlicher werden. Das ist das Ziel des Arbeitskreises „Fahrradfreundliches Lohne“. Gebildet hat sich dieses Gremium aus Mitgliedern des Rates und der Verwaltung sowie Vertretern der Straßenverkehrswacht und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Der Arbeitskreis möchte Ansprechpartner und Impulsgeber für den Radverkehr in Lohne sein“, erklärt Thomas Schlarmann. Der Polizist und CDU-Ratsherr ist Vorsitzender des Arbeitskreises.

Vier Schwerpunkte hat sich der Arbeitskreis gesetzt: die Optimierung der Verkehrsführung für Radfahrer, die Verbesserung der Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit und zielgruppenorientierte Mobilitätserziehung. Die Anregungen aus dem Arbeitskreis werden als Berichte an die Verwaltung und in die zuständigen politischen Gremien gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch stehe die Arbeit des Arbeitskreises am Anfang. Konkrete Maßnahmen hätten die Mitglieder noch nicht verabredet. Doch in der Öffentlichkeit wollten sie durch einen entsprechenden Auftritt auf der Webseite der Stadt Lohne präsent werden. Hierüber möchten die Experten auch Anregungen von Bürgern entgegennehmen und Aufklärungsarbeit leisten.

Zudem beabsichtigen die Mitglieder einen Aktionstag für Radfahrer. Dort möchten sie sich und ihre Arbeit, aber vor allem die Vorteile von Radmobilität vorstellen. Details stehen noch nicht fest. Im Januar tagt das Gremium erneut.